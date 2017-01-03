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  • 03.01, 15:19

СМИ: «Адмирал Кузнецов» в январе может завершить средиземноморский поход

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СМИ: «Адмирал Кузнецов» в январе может завершить средиземноморский поход

СМИ: «Адмирал Кузнецов» в январе может завершить средиземноморский поход

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» могут уже в этом месяце покинуть Средиземное море и взять курс на Североморск.

О том, что «Адмирал Кузнецов» и «Пётр Великий» могут в январе завершить дальний поход и отправиться к родным берегам, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Корабельная авианосная группа Северного флота выдвинулась из Североморска к берегам Сирии 15 октября. «Адмирал Кузнецов» и «Пётр Великий» приняли участие в операции против боевиков запрещенных группировок ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра».

Отметим, что 29 декабря Сергей Шойгу сообщил, что на фоне нового перемирия в Сирии созданы условия для сокращения российской группировки войск. Владимир Путин согласился с предложением министра обороны, подчеркнув, что Россия продолжит борьбу с международным терроризмом.

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