СМИ: «Адмирал Кузнецов» в январе может завершить средиземноморский поход

Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» могут уже в этом месяце покинуть Средиземное море и взять курс на Североморск.Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
выдвинулась из Североморска к берегам Сирии 15 октября. «Адмирал Кузнецов» и «Пётр Великий» приняли участие в операции против боевиков запрещенных группировок ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра».
Отметим, что 29 декабря Сергей Шойгу сообщил, что на фоне нового перемирия в Сирии созданы условия для сокращения российской группировки войск. Владимир Путин согласился с предложением министра обороны, подчеркнув, что Россия продолжит борьбу с международным терроризмом.
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