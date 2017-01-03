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  • 03.01, 13:47
В Карелии старинную мраморную шахту переделали в сказочную пещеру для туристов. Карелия, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Карелии старинную мраморную шахту переделали в сказочную пещеру для туристов

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В Карелии старинную мраморную шахту переделали в сказочную пещеру для туристов

В Карелии старинную мраморную шахту переделали в сказочную пещеру для туристов

В Карелии старинную мраморную шахту переделали в сказочную пещеру для туристов

    В Карелии в новогодние праздники туристам предлагают освоить новый маршрут — посетить знаменитый подземный мраморный карьер в парке «Рускеала».

    Камни из этих штолен украшают многие исторические здания России, а сама выработка после реставрационных работ превратилась в уникальную по красоте пещеру горного короля. Корреспондент НТВ Илья Федосов спустился в сказочное подземелье.

    Всего 800 метров подземной тропы, но их еще надо решиться пройти. Мраморному карьеру почти 300 лет — мало ли, что тут может встретиться. Но представители отряда рукокрылых крепко спят. К основной своей работе — пугать туристов — они приступят летом, а сейчас их заботливо не беспокоят. Летучие мыши спят, а работа по оборудованию тропы не останавливается. Одно дело — шахтеры, и совсем другое — любители семейного отдыха, которым нужно создать условия.

    Несколько сотен светодиодных фонарей придают мраморным коридорам необходимую загадочность. Одним гулять здесь не рекомендуется. Шахта есть шахта, да и не по себе становится, когда вдруг впереди нет-нет, да и мелькнут лохматые шарахающиеся тени. Вспоминаются гномы и прочие фольклорные персонажи.

    Облегчение наступает в тот момент, когда из тесной штольни попадаешь в роскошный главный зал у подземного озера. Прямо по озеру проложена двухсотметровая плавучая тропа. Здесь же встречаешь тех, кого с перепугу принял за гномов. Это рабочие. Сбивают сталактиты из сосулек, которые могут повредить тропу. Подробнее — в репортаже НТВ.

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