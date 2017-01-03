Имя Валерия Халилова официально присвоено военно-музыкальному училищу Москвы

Имя главного военного дирижера,
сайте правительства России.
генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе Ту-154 25 декабря, присвоено московскому военно-музыкальному училищу, которое он закончил.
В 2002 году Валерий Халилов возглавил военно-оркестровую службу Вооруженных сил России, а с апреля прошлого года руководил ансамблем песни и пляски имени Александрова.
Принадлежащий Минобороны самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера, на борту самолета находилось 92 человека, среди них были 64 музыканта ансамбля Александрова, Елизавета Глинка — Доктор Лиза — и журналисты.
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