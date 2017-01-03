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  • 03.01, 13:47
Имя Валерия Халилова официально присвоено военно-музыкальному училищу Москвы. авиационные катастрофы и происшествия, музыка и музыканты, образование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Имя Валерия Халилова официально присвоено военно-музыкальному училищу Москвы

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Имя Валерия Халилова официально присвоено <nobr>военно-музыкальному</nobr> училищу Москвы

Имя Валерия Халилова официально присвоено военно-музыкальному училищу Москвы

Имя Валерия Халилова официально присвоено <nobr>военно-музыкальному</nobr> училищу Москвы

    Имя главного военного дирижера, генерал-лейтенанта Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе Ту-154 25 декабря, присвоено московскому военно-музыкальному училищу, которое он закончил.

    Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на сайте правительства России.

    В 2002 году Валерий Халилов возглавил военно-оркестровую службу Вооруженных сил России, а с апреля прошлого года руководил ансамблем песни и пляски имени Александрова.

    Принадлежащий Минобороны самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера, на борту самолета находилось 92 человека, среди них были 64 музыканта ансамбля Александрова, Елизавета Глинка — Доктор Лиза — и журналисты.

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