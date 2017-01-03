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  • 03.01, 13:47

Мария Захарова раскрыла секрет своих платьев

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Мария Захарова раскрыла секрет своих платьев

Мария Захарова раскрыла секрет своих платьев

Мария Захарова раскрыла секрет своих платьев
  • Фото: Maria Zakharova /facebook.com

    • Мария Захарова рассказала, какие платья находятся в ее гардеробе.

    Официальный представитель МИД РФ отметила, что ей часто задают вопросы о том, в одежде каких марок и дизайнеров она появляется на публике.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Я получаю огромное количество вопросов о том, в чем я одета — вот вам и ответ: одежда российская».

    Также Захарова рассказала о черном платье с пышными рукавами, которое произвело настоящий фурор в соцсетях. Наряд, который Захарова выбрала для одного из брифингов, она нашла без особых усилий. Захарова просто заехала в большой магазин неподалеку от дома и взяла несколько платьев. При этом официальный представитель МИД РФ даже не знала, кто сделал черное платья, а «просто взяла его на вешалке в магазине».

    Кроме того, Захарова рассказала, что получила от одной российской компании целую посылку с фирменной одеждой. Принять этот подарок дипломат не смогла из-за антикоррупционных законов. Однако Захарова связалась с представителями компании и сказала, что готова покупать их продукцию, передает РИА Новости.

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