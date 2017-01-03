Эксперты: стамбульский террорист является профессиональным киллером

Исполнитель теракта в ночном клубе в центре Стамбула, возможно, проходил спецподготовку и является профессиональным убийцей.Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ.
Агар охарактеризовал действия нападавшего: он был «решительным, точным, практичным и хладнокровным профессионалом». Исполнитель теракта, возможно, участвовал в реальных вооруженных конфликтах.
Ответственность за новогодний теракт в Стамбуле взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Исполнителю удалось уйти, его по-прежнему ищут бойцы турецкого спецназа.
арестованы родственники убийцы. В Сети появилось видео, где предполагаемый преступник снимает себя на площади перед клубом Reina незадолго до нападения.
Во время стрельбы в ночном клубе Reina в ночь на 1 января погибли 39 человек, 69 ранены. Среди погибших много иностранцев, в том числе гражданка России.
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