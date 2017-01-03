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  • 03.01, 13:47

Эксперты: стамбульский террорист является профессиональным киллером

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Эксперты: стамбульский террорист является профессиональным киллером

Эксперты: стамбульский террорист является профессиональным киллером

Исполнитель теракта в ночном клубе в центре Стамбула, возможно, проходил спецподготовку и является профессиональным убийцей.

По мнению экспертов, поведение стамбульского террориста указывает на то, что «он, безусловно, является киллером и, вероятно, стрелял в людей и раньше». Слова специалиста по контртеррористическим мерам Абдуллы Агара цитирует Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ.

Агар охарактеризовал действия нападавшего: он был «решительным, точным, практичным и хладнокровным профессионалом». Исполнитель теракта, возможно, участвовал в реальных вооруженных конфликтах.

Ответственность за новогодний теракт в Стамбуле взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Исполнителю удалось уйти, его по-прежнему ищут бойцы турецкого спецназа.

Установлена личность террориста, в клубе найдены его отпечатки пальцев. По предварительным данным, он является гражданином Узбекистана или Киргизии. По данным газеты Haberturk, нападавший может быть уйгуром, также издание сообщает, что арестованы родственники убийцы. В Сети появилось видео, где предполагаемый преступник снимает себя на площади перед клубом Reina незадолго до нападения.

Во время стрельбы в ночном клубе Reina в ночь на 1 января погибли 39 человек, 69 ранены. Среди погибших много иностранцев, в том числе гражданка России.

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