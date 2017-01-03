Нефть подорожала до максимумов июля 2015 года

Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе первых в 2017 году торгов поднялась выше 58 долларов.
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Также растет цена нефти WTI. Впервые с июля 2015 года она поднялась выше отметки в 55 долларов за баррель.
Дорожающая нефть помогает рублю начать 2017 год ростом. Стоимость доллара сегодня опускает к отметке в 61 рубль. Евро же упал ниже 64 рублей.
На этом фоне индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, на первых в новом году торгах превысил 1171 пункт и обновил максимум с сентября 2014 года.
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