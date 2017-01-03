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  • 03.01, 13:47

Нефть подорожала до максимумов июля 2015 года

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Нефть подорожала до максимумов июля 2015 года

Нефть подорожала до максимумов июля 2015 года

Стоимость барреля нефти марки Brent в ходе первых в 2017 году торгов поднялась выше 58 долларов.

Так дорого баррель Brent не стоил с 15 июля 2015 года.

Также растет цена нефти WTI. Впервые с июля 2015 года она поднялась выше отметки в 55 долларов за баррель.

Дорожающая нефть помогает рублю начать 2017 год ростом. Стоимость доллара сегодня опускает к отметке в 61 рубль. Евро же упал ниже 64 рублей.

На этом фоне индекс РТС, один из основных российских фондовых индикаторов, на первых в новом году торгах превысил 1171 пункт и обновил максимум с сентября 2014 года.

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