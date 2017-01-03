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  • 03.01, 13:47

Глава Кузбасса пожаловался на «настоящий беспредел» с ценами на бензин

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Глава Кузбасса пожаловался на «настоящий беспредел» с ценами на бензин

Глава Кузбасса пожаловался на «настоящий беспредел» с ценами на бензин

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил Дмитрия Медведева остановить рост цен на бензин.

Тулеев заявил, что то, что сейчас происходит с ценами на бензин является «настоящим беспределом». По словам губернатора, монополисты пользуются своим положением, игнорируя интересы простых людей, и, по сути, залезают населению в карман.

Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области: «Людей просто ставят перед фактом: цена поднялась. К чему это может привести, мы сейчас видим на примере Мексики, где монополист задрал цены так, что люди уже на улицы вышли. Допускать такого мы не имеем права».

Как отметили в администрации Кемеровской области, за минувший год стоимость самой ходовой марки бензина Аи-92 увеличилась на 1,8 рублей. Последнее повышение цены было 10 дней назад, а всего за 2016 год стоимость бензина увеличивалась пять раз.

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