Глава Кузбасса пожаловался на «настоящий беспредел» с ценами на бензин

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил Дмитрия Медведева остановить рост цен на бензин.
Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области: «Людей просто ставят перед фактом: цена поднялась. К чему это может привести, мы сейчас видим на примере Мексики, где монополист задрал цены так, что люди уже на улицы вышли. Допускать такого мы не имеем права».
Как отметили в администрации Кемеровской области, за минувший год стоимость самой ходовой марки бензина Аи-92 увеличилась на 1,8 рублей. Последнее повышение цены было 10 дней назад, а всего за 2016 год стоимость бензина увеличивалась пять раз.
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