В полиции Серова заверяют, что закрывали опасную ледяную горку

Как сообщили в правоохранительных органах Серова, полицейские закрыли травмоопасную горку еще 1 января, то есть до того, как местные жители начали обращаться после катания в травмпункты.опасную ситуацию на городской ледяной горке и заверяют, что ставили ограждение.
Представитель ГУ МВД по Свердловской области: «Еще 1 января, до чрезвычайного происшествия, полицейские Серова, которые осуществляли охрану общественного порядка в центре города, выявили на горке проталину, которая могла привести к травме. Опасную горку закрыли и выставили ограждение. В настоящее время сотрудники ОВД отрабатывают информацию, поступившую от медучреждений. С заявлениями в отдел полиции никто из граждан не обращался».
Пять человек получили переломы, ушибы и сотрясение мозга, катаясь на новогодней горке в Серове. Ледяной спуск был залит с нарушениями безопасности, пишут местные СМИ. Следствие начало доследственную проверку по факту инцидента.
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