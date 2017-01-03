В Белоруссии открыли новое месторождение нефти

Специалисты белорусской нефтегазодобывающей объединения «Белоруснефть» открыли новое месторождение нефти.
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Нефть этого месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Они находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Однако положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.
Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1,695 миллиона тонн нефти. В «Белоруснефти» отмечают, что более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины.
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