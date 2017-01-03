Русские в Лондоне знакомят британцев с настоящей баней

Жители Лондона получили приглашение на экскурсию в русскую баню. Только осмотром дело, конечно, не закончится. Париться англичан учат наши соотечественники, одновременно рассказывают о русских традициях.

узнала, по вкусу ли такие приключения чопорным британцам.Английские дома плохо приспособлены для холодов: тонкие стены, одинарные окна, холодные полы. Дома без центрального отопления, без фундамента — остается только подбадривать себя разговорами о глобальном потеплении или ходить в гости к русским. Можно и по утрам. Всегда предложат хлеб и рассол.Кевин Хартфорд: «Пить? Эту соленую жидкость? Это будет первый раз в моей жизни! Вкусно, мне нравится!»Англичанин Кевин впервые попадает в баню, да еще и в компании русских. Пока его сведения о наших вечеринках ограничиваются песней Роби Уильямса Party like a Russian. Но британского певца дезинформировали: какие же крутые русские будут кормить гостей яйцами? Подробнее — в репортаже НТВ.