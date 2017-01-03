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  • 03.01, 10:45
Гниющие раны и истощенные дети: сотни сирийцев просят помощи у российских медиков. Сирия, войны и вооруженные конфликты, медицина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Гниющие раны и истощенные дети: сотни сирийцев просят помощи у российских медиков

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Гниющие раны и истощенные дети: сотни сирийцев просят помощи у российских медиков

Гниющие раны и истощенные дети: сотни сирийцев просят помощи у российских медиков

    Жители восточных кварталов Алеппо сейчас возвращаются в свои дома. Тысячи людей нуждаются в медицинской помощи. Пока город был под властью боевиков, они не могли получить даже простых лекарств и обратиться к врачам.

    Сегодня в Алеппо работают мобильные госпитали МЧС и Минобороны России. Наши врачи каждый день принимают сотни пациентов. Корреспондент НТВ Евгений Голованов увидел, как спасают жизни.

    Вот это и называется настоящее родство войск: два мобильных госпиталя МЧС России и Министерства обороны РФ работают под одной крышей, объединенные одной идеей. Военные врачи и спасатели работают плечом к плечу для того, чтобы оказать максимально эффективную квалифицированную медицинскую помощь тысячам нуждающихся.

    Каркасные мобильные модули развернули в одном из гуманитарных центров аль-Махалиш. Поток пациентов непрерывный. Ежедневно за помощью к российским врачам обращаются до 200 человек. В основном с пулевыми и осколочными ранениями.

    Инфицированные раны — у каждого второго. В восточных районах почти все больницы боевики переоборудовали в склады боеприпасов и штабы. Если и лечили, то только воюющих. Гражданское население, по сути, бросили на произвол судьбы. У людей не было возможности даже элементарно обработать раны. Подробнее — в репортаже НТВ.

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