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  • 03.01, 07:43

В Москву возвращаются морозы

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В Москву возвращаются морозы

В Москву возвращаются морозы

В Москве и области температура воздуха с плюсовой менее чем за сутки упадет до минус 16.

Синоптики сообщили, что в течение дня температура упадет более чем на 10 градусов, а ночью похолодает еще больше, передает ТАСС.

Росгидромет: «Температура воздуха днем в Москве составит минус 6–8 градусов с понижением в течение дня до минус 13–15 градусов. По области будет от 5 до 10 градусов мороза с похолоданием к вечеру до минус 11–16 градусов».

Местами будет идти умеренный снег, солнце скроют зимние облака. Метеорологи предупреждают о гололедице.

Такая же морозная погода будет и в среду. Днем — до минус 15, в Подмосковье — до минус 17. Снег, юго-восточный порывистый ветер и скользко.

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