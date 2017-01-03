В Москву возвращаются морозы

В Москве и области температура воздуха с плюсовой менее чем за сутки упадет до минус 16.ТАСС.
Росгидромет: «Температура воздуха днем в Москве составит минус 6–8 градусов с понижением в течение дня до минус 13–15 градусов. По области будет от 5 до 10 градусов мороза с похолоданием к вечеру до минус 11–16 градусов».
Местами будет идти умеренный снег, солнце скроют зимние облака. Метеорологи предупреждают о гололедице.
Такая же морозная погода будет и в среду. Днем — до минус 15, в Подмосковье — до минус 17. Снег, юго-восточный порывистый ветер и скользко.
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