Недельные эпидпороги по гриппу и ОРВИ превышены в 35 регионах страны

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России остается высоким, превышение недельных эпидпорогов отмечено в более чем 30 регионах.РИА Новости рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, среди детей до двух лет превышение эпидпорога зарегистрировано в 14 субъектах, среди детей дошкольного возраста — в 29, школьного возраста — в 25 субъектах.
В 39 регионах с превышением недельных порогов болеют россияне старше 15 лет. Самые высокие показатели заболеваемости — в Ямало-Ненецком автономном округе, Чувашской республике, республике Северная Осетия и Алания, Тюменской области.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора: «Крайне важно не запустить заболевание и, несмотря на выходные и праздничные дни, при ухудшении самочувствия обязательно обращаться за квалифицированной медицинской помощью в медицинские учреждения, для лечения использовать только те препараты, которые назначены врачом».
Она напомнила, что нужно посещать массовые места в маске, мыть руки, лицо, промывать нос, одеваться по погоде и избегать переохлаждений.
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