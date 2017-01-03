Украинские силовики погибли в Донбассе из-за неосторожного обращения с оружием

Два украинских силовика погибли, еще двое пострадали
из-за неосторожного обращения с оружием в Донбассе.
2 січня 2017 року внаслідок порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин у зоні проведення АТО, поб…Опубликовано Прес-центр штабу АТО 2 января 2017 г.
Власти Украины весной 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысячи человек, отмечает РИА Новости.
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