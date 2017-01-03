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  • 03.01, 01:39

Автобус Lux Express не пустили в Россию на границе с Финляндией

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Автобус Lux Express не пустили в Россию на границе с Финляндией

Автобус Lux Express не пустили в Россию на границе с Финляндией

В понедельник пограничная служба России не пропустила через границу автобус Хельсинки — Санкт-Петербург из-за просроченной лицензии компании-перевозчика.

Как сообщили ТАСС в Пограничном управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, перевозчик Lux Express предъявил на таможне лицензию с истекшим сроком действия. Автобус развернули в Финляндию. Данными о числе пассажиров пограничники не располагают, так как люди не выходили из автобуса и не проходили погранконтроль.

В понедельник Lux Express опубликовал обращение к пассажирам, в котором подчеркнул, что все необходимые разрешения на перевоз пассажиров по данному маршруту у компании имеются.

Источник в пограничных службах отметил, что фирма должна обеспечить доставку пассажиров в Россию своими средствами или с помощью других транспортных компаний.

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