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  • 03.01, 00:09

Ахматова претендовала на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году

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Ахматова претендовала на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году

Ахматова претендовала на Нобелевскую премию по литературе в 1966 году

Шведская академия обнародовала архивные документы с именами кандидатов на Нобелевскую премию по литературе за 1966 год.

Как следует из документа, кандидатуру великой русской поэтессы предложили профессора славянских языков Гётеборгского университета Гуннар Якобссон и Гарвардского университета Роман Якобсон. Ахматова скончалась 5 марта 1966 года, поэтому на более поздней стадии обсуждений Нобелевский комитет не рассматривал ее кандидатуру, отмечает ТАСС.

Всего в рассекреченном списке 72 имени, в том числе Владимир Набоков, Константин Паустовский, Сэмюэл Беккет, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда. В шорт-листе оказались японский писатель Ясунари Кавабата (получил премию в 1968 году), английский прозаик Грэм Грин, а также израильский писатель Шмуэль Агнон и немецкая поэтесса Нелли Закс, которые в итоге и получили награду.

Кандидатура Ахматовой рассматривалась и в 1965 году, тогда лауреатом премии стал советский писатель Михаил Шолохов.

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