Названа возможная причина смерти российского военного в Ереване

Причиной смерти офицера российской авиационной базы в Армении, найденного в гостинице в Ереване, могла стать острая сердечная недостаточность.нашли 1 января в одной из гостиниц в Ереване. По данным полиции, Емельянов служил в звании майора заместителем начальника штаба одной из воинских частей военной базы РФ в Армении.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа, по предварительным данным, причиной смерти военнослужащего могла явиться острая сердечная недостаточность.
Командование российской военной базы в Армении совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства случившегося. По факту смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело.
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