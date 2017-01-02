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  • 02.01, 19:35

Названа возможная причина смерти российского военного в Ереване

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Названа возможная причина смерти российского военного в Ереване

Названа возможная причина смерти российского военного в Ереване

Причиной смерти офицера российской авиационной базы в Армении, найденного в гостинице в Ереване, могла стать острая сердечная недостаточность.

Ранее полиция Армении сообщила, что тело майора военной базы РФ в Армении 45-летнего Виктора Емельянова нашли 1 января в одной из гостиниц в Ереване. По данным полиции, Емельянов служил в звании майора заместителем начальника штаба одной из воинских частей военной базы РФ в Армении.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа, по предварительным данным, причиной смерти военнослужащего могла явиться острая сердечная недостаточность.

Командование российской военной базы в Армении совместно с правоохранительными органами устанавливает все обстоятельства случившегося. По факту смерти военнослужащего возбуждено уголовное дело.

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