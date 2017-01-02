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  • 02.01, 18:04

Поиски погибших и выживших при обрушении пятиэтажки в Казахстане завершены

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Поиски погибших и выживших при обрушении пятиэтажки в Казахстане завершены

Поиски погибших и выживших при обрушении пятиэтажки в Казахстане завершены

Поиски погибших и выживших при обрушении пятиэтажки в Казахстане завершены
  • Фото: ТАСС

    • В поселке Шахан Карагандинской области завершены поисково-спасательные работы на завалах частично обрушившейся пятиэтажки.

    На следующий день после обрушения под бетонными конструкциями здания удалось найти живого человека. Это мужчина 32 лет. Его госпитализировали.

    Всего живыми из-под завалов спасатели достали шестерых. Погибли в результате ЧП девять человек, в том числе трое детей. Пропавших без вести нет.

    Жильцы подъездов, не пострадавших при обрушении, эвакуированы и размещены у родственников. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил «принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам, установления причин чрезвычайного происшествия».

    Согласно предварительной версии, в подвале дома взорвался котел отопления. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель двух и более лиц.

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