Поиски погибших и выживших при обрушении пятиэтажки в Казахстане завершены

В поселке Шахан Карагандинской области завершены
поисково-спасательные работы на завалах частично обрушившейся пятиэтажки.
Всего живыми из-под завалов спасатели достали шестерых. Погибли в результате ЧП девять человек, в том числе трое детей. Пропавших без вести нет.
Жильцы подъездов, не пострадавших при обрушении, эвакуированы и размещены у родственников. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил «принять неотложные меры для оказания всесторонней помощи всем пострадавшим жильцам, установления причин чрезвычайного происшествия».
взорвался котел отопления. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель двух и более лиц.
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