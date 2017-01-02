Brexit, победа Трампа и тяга к искусству: главные тренды 2016 года

Победа Дональда Трампа на выборах в США стала одним из самых больших сюрпризов прошедшего года. А их было немало. Нарастающая геополитическая напряженность, миграционный кризис и глобальные экономические проблемы привели к тектоническим сдвигам — в мире начали формироваться новые центры силы.Трамп. Голос, прорвавшийся снизу и ставший громче голосов власть имущих, вероятно, главный тренд года.
Тон задали с другого берега Атлантики. Brexit казался сначала невозможным, а итог предопределен властями: за то, чтобы остаться в Евросоюзе, выступают и премьер, и финансисты, и английские знаменитости. И только опросы граждан показывали зыбкость нахождения Великобритании в ЕС. Сторонников выхода из Евросоюза оказалось больше.
Еще один удар по европейской политике — еще один референдум. Поперек пошли жители Нидерландов. Они сказали нет ассоциации союза с Украиной: 61% против 38% поддержавших идею.
Между Европой и Украиной неожиданно встали итальянцы. Регионы республики один за другим решили, что Крым — российский. Областные советы потребовали признать итоги референдума на полуострове и отменить антироссийские санкции. И пусть юридическая сила и референдума в Нидерландах, и решения итальянских советов невелика — ветер перемен подул.
Шлюпки, лодки, баржи, корабли с беженцами продолжают пересекать Средиземное море с переменным успехом. Люди тонут, кото-то спасают и отправляют обратно, кто-то умудряется пристать к европейскому берегу. Поток мигрантов не останавливается второй год. Приплыли еще больше 300 тысяч человек.
Его тернистый путь, конечно, не трагедия беженцев с Ближнего Востока. Но и Стивену Сигалу захотелось лучшей жизни. Ее он решил найти на родине предков — в России. По легендам, из Владивостока его бабушка по материнской линии. Из Петербурга — по отцовской. Паспорт гражданина России Сигал получил из рук Владимира Путина. Своей очереди теперь ждет Орнелла Мути.
В России тренды в 2016 году задавала Мария Захарова. Всегда осторожный тон МИД с ее приходом зазвучал по-новому. Нотки иронии и сарказма стали серьезным ответом западным коллегам. В начале года заочная пикировка дипломатических ведомств России и США порой начинала напоминать эмоциональное ток-шоу.
Выломав дверь в Третьяковскую галерею, поклонники живописца Серова открыли 2016 год, год очередей за прекрасным. Толпились любители Айвазовского, протиснуться без очереди старались поклонники Рафаэля. Шедевры пинакотеки Ватикана ценители искусств встретили давкой. Бурлящая толпа кочевала от одной столичной галереи к другой, став, пожалуй, по-настоящему главным экспонатом года.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Сергея Сыркина.
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