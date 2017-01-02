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  • 02.01, 18:04

Times: в Литве готовят партизан на случай «российской оккупации»

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Times: в Литве готовят партизан на случай «российской оккупации»

Times: в Литве готовят партизан на случай «российской оккупации»

Бойцы-добровольцы из Союза стрелков Литвы проводят учения в рамках подготовки к «новой оккупации» со стороны России.

Как пишет газета Times, учения проходят на фоне роста напряжения между Россией и Западом и наращивания военного потенциала сторон в Восточной Европе.

Мантас Раукис, участник учений: «Мы должны подготовиться к защите нашей страны от врага».

Раукис является бизнесменом и занимается продажей одеял и подушек. Потенциальным партизаном он решил стать из-за событий в Крыму.

После воссоединения России и Крыма количество членов Союза стрелков Литвы увеличилось более чем в два раза. Если пару лет назад их было около 2 тысяч, то сейчас уже 4,5 тысячи, сообщил штабной офицер организации Довидас Рогулис.

В октябре прошлого года власти Литвы выпустили методическое пособие, в котором рассказывается, как граждане страны должны защищать себя в случае вражеского вторжения. Памятка содержала детальные изображения российских танков и оружия. В 2015 году неоднозначное решение приняли власти другой прибалтийской страны — Латвии. Министерство экономики тогда пообещало выдать гражданам наборы первой необходимости, содержащие среди прочего по четыре рулона туалетной бумаги.

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