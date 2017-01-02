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  • 02.01, 16:33

Путин соболезнует в связи со смертью князя Димитрия Романова

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  • Фото РИА Новости, Дмитрий Астахов
Путин соболезнует в связи со смертью князя Димитрия Романова

Путин соболезнует в связи со смертью князя Димитрия Романова

Путин соболезнует в связи со смертью князя Димитрия Романова
  • Фото РИА Новости, Дмитрий Астахов

    • Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной князя Димитрия Романова, старейшего представителя дома Романовых.

    В своей телеграмме княгине Феодоре Романовой глава государства отметил, что Романов был настоящим патриотом России. Путин отметил, что «председатель Объединения потомков Романовых на протяжении всей своей жизни хранил неразрывную духовную связь с Отечеством».

    Из телеграммы: «Внес большой вклад в распространение за рубежом знаний об истории и культуре нашей страны, о наследии и традициях Российского императорского дома. Искренняя любовь к родине и своему народу проявлялась в активной благотворительной и меценатской деятельности Димитрия Романовича, в его усилиях, направленных на развитие международного гуманитарного сотрудничества».

    Президент отметил, что «Россия гордится выдающимся соотечественником». «Светлая память о Димитрии Романовиче Романове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал и ценил этого замечательного человека», — добавил Путин.

    Старший из рода Романовых скончался в субботу в Дании в возрасте 90 лет. Он родился во Франции в семье князя Романа Петровича и графини Прасковьи Дмитриевны Шереметевой и приходился троюродным племянником последнему российскому императору Николаю II.

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