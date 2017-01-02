ГИБДД просит московских водителей быть осторожными на дорогах из-за гололеда

Сотрудники столичной Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными и осторожными в связи с похолоданием и гололедом на дорогах Москвы и области.ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.
Из сообщения ГИБДД: «В связи с изменением погодных условий ГИБДД Москвы обращается к водителям с убедительной просьбой соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий и избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения».
Кроме того, сотрудники ГИБДД просят водителей строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.
Из сообщения ГИБДД: «Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда».
Пешеходам также настоятельно рекомендуют соблюдать меры личной безопасности при переходе дороги и использовать в одежде световозвращающие элементы.
В УГИБДД по Московской области советуют водителям «уделить особое внимание при проезде эстакад, мостов и путепроводов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи или скопление талой воды». Они также рекомендуют быть внимательными при проезде перекрестков, остановок общественного транспорта и дворовых территорий, где ледяной накат образуется вследствие постоянных торможений.
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