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  • 02.01, 15:02

Аксёнов: украинских нацистов ждет новый Нюрнберг

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  • Фото: Резник Сергей / ТАСС
Аксёнов: украинских нацистов ждет новый Нюрнберг

Аксёнов: украинских нацистов ждет новый Нюрнберг

Аксёнов: украинских нацистов ждет новый Нюрнберг
  • Фото: Резник Сергей / ТАСС

    • Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал празднование дня рождения Степана Бандеры в Киеве недоброй традицией, разрушающей украинскую государственность.

    На своей странице в Facebook Аксёнов напомнил, что воздержаться от празднования 75-летия со дня создания Украинской повстанческой армии (одноименная организация запрещена в России) в прошлом году в ультимативной форме призывала даже Варшава, которая прежде сквозь пальцы смотрела на «нацистские шабаши своих украинских протеже».

    Сергей Аксёнов: «Бандеровские историки утверждают, что их кумир якобы сражался не только с Советской армией, но и с гитлеровцами. Однако Германия на официальном уровне заявляла, что в немецких военных архивах нет данных о потерях вермахта в боях с ОУН-УПА».

    Глава Крыма выразил уверенность, что «украинских нацистов» ждет неминуемое возмездие в виде нового Нюрнбергского процесса.

    Новый год на Украине, по недоброй традиции последних лет, начинается с празднования дня рождения нациста и палача Бандер…

    Опубликовано Сергеем Аксеновым 1 января 2017 г.


    Ранее сообщалось, что в центре Киева прошло факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Акция собрала около тысячи человек.

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