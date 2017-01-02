Аксёнов: украинских нацистов ждет новый Нюрнберг

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал празднование дня рождения Степана Бандеры в Киеве недоброй традицией, разрушающей украинскую государственность.
Сергей Аксёнов: «Бандеровские историки утверждают, что их кумир якобы сражался не только с Советской армией, но и с гитлеровцами. Однако Германия на официальном уровне заявляла, что в немецких военных архивах нет данных о потерях вермахта в боях с ОУН-УПА».
Глава Крыма выразил уверенность, что «украинских нацистов» ждет неминуемое возмездие в виде нового Нюрнбергского процесса.
Новый год на Украине, по недоброй традиции последних лет, начинается с празднования дня рождения нациста и палача Бандер…Опубликовано Сергеем Аксеновым 1 января 2017 г.
прошло факельное шествие по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Акция собрала около тысячи человек.
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