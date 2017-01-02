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  • 02.01, 15:02

Российского офицера нашли мертвым в ереванской гостинице

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Российского офицера нашли мертвым в ереванской гостинице

Российского офицера нашли мертвым в ереванской гостинице

Тело майора российской военной базы в Армении обнаружено в ереванской гостинице.

Как сообщили ТАСС в полиции республики, тело майора обнаружили накануне вечером в гостинице «Дружба».

Из сообщения полиции: «В центр оперативного управления полиции Еревана со станции скорой помощи поступил сигнал о том, что в одном из номеров гостиницы „Дружба“ обнаружено тело мужчины».

Выяснилось, что умерший — 45-летний гражданин России Виктор Емельянов, проживавший в гостинице. Емельянов служил заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы в Армении.

Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле Емельянова не обнаружено. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

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