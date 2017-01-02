На вокзале в Париже установили клумбы-писсуары

Посетители Лионского вокзала в Париже получили возможность внести свой посильный вклад в улучшение экологии французской столицы.

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Париж

Франция

В непосредственной близости от здания установили клумбы-писсуары. Внутри устройства находится что-то вроде наполнителя для кошачьих туалетов — лоток с сеном, соломой и стружками. Со временем эта смесь должна превратиться в ценное удобрение для растений на клумбе в верхней части писсуара.Разработчики рассчитывают, что появление туалетов, которые пахнут лавандой и прочими приятными вещами, отвадит прохожих справлять нужду у заборов и деревьев.