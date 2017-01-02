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  • 02.01, 15:03
На вокзале в Париже установили клумбы-писсуары. вокзалы, Париж, Франция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На вокзале в Париже установили клумбы-писсуары

4 комментария
На вокзале в Париже установили <nobr>клумбы-писсуары</nobr>

На вокзале в Париже установили клумбы-писсуары

На вокзале в Париже установили <nobr>клумбы-писсуары</nobr>

    Посетители Лионского вокзала в Париже получили возможность внести свой посильный вклад в улучшение экологии французской столицы.

    В непосредственной близости от здания установили клумбы-писсуары. Внутри устройства находится что-то вроде наполнителя для кошачьих туалетов — лоток с сеном, соломой и стружками. Со временем эта смесь должна превратиться в ценное удобрение для растений на клумбе в верхней части писсуара.

    Разработчики рассчитывают, что появление туалетов, которые пахнут лавандой и прочими приятными вещами, отвадит прохожих справлять нужду у заборов и деревьев.

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