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  • 02.01, 15:03
Более 30 человек погибли при взрыве в Багдаде. Багдад, взрывы, Ирак, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Более 30 человек погибли при взрыве в Багдаде

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Более 30 человек погибли при взрыве в Багдаде

Более 30 человек погибли при взрыве в Багдаде

    Мощный взрыв прогремел в иракской столице. По последним данным, погибли 32 человека, несколько десятков пострадали.

    Взрыв прогремел на одной из оживленных площадей в пригороде иракской столицы, в квартале, где живут в основном мусульмане-шииты. Смертник привел в действие взрывное устройство в автомобиле.

    Место происшествия оцеплено, там работают спасатели. В район стянуты наряды полиции и кареты скорой помощи.

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