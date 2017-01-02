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Более 30 человек погибли при взрыве в Багдаде
02.01.2017, 13:28
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Более 30 человек погибли при взрыве в Багдаде
Мощный взрыв прогремел в иракской столице. По последним данным, погибли 32 человека, несколько десятков пострадали.
565
Багдад
взрывы
Ирак
терроризм
Взрыв прогремел на одной из оживленных площадей в пригороде иракской столицы, в квартале, где живут в основном мусульмане-шииты. Смертник привел в действие взрывное устройство в автомобиле.
Место происшествия оцеплено, там работают спасатели. В район стянуты наряды полиции и кареты скорой помощи.
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