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  • 02.01, 13:31

В Киеве озвучили сроки «возвращения» Донбасса

1 комментарий

В Киеве озвучили сроки «возвращения» Донбасса

В Киеве озвучили сроки «возвращения» Донбасса

В следующем году украинская армия вернет контроль над всей территорией Донбасса. Такой прогноз озвучил замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

В своем блоге на сайте издания «Новое время» Тука написал, что Украина вернет Донбасс в следующем году. При этом он признал, что его прогноз является оптимистичным.

Георгий Тука: «Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум — к середине 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов».

По мнению чиновника, Киеву удастся вернуть неподконтрольные территории на своих условиях и реализовать «свой сценарий возвращения оккупированных территорий».

В конце ноября глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в ближайшие два года Киев проведет «деоккупацию» Донбасса, основная роль в этой операции будет отведена нацгвардии.

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