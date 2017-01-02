Электричка сбила семейную пару с ребенком в Подмосковье

Электропоезд сбил в Раменском районе Подмосковья мужчину, его жену и малолетнего ребенка, когда они перебегали железнодорожные пути.ТАСС в Управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, инцидент произошел сегодня утром на станции 47-й км, когда семья перебегала пути по деревянному настилу перед близко идущим поездом.
Из сообщения Управления: «Мужчина погиб, его жене медпомощь была оказана на месте, пятилетний ребенок направлен в детскую больницу с различными травмами».
В управлении в связи с трагедией напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности на объектах железной дороги, призвав не перебегать железнодорожные пути перед близко идущим поездом.
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