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  • 02.01, 13:31

ВМФ получит около 100 новых летательных аппаратов

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ВМФ получит около 100 новых летательных аппаратов

ВМФ получит около 100 новых летательных аппаратов

Авиационный парк Военно-морского флота России пополнится новыми летательными аппаратами. Об этом заявил командующий морской авиацией ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин.

Игорь Кожин: «В соответствии с существующей программой по модернизации и обновлению авиационного парка морской авиации Военно-морского флота, на вооружение частей морской авиации до 2020 года поступит около 100 новых летательных аппаратов».

Кожин уточнил, что нынешние летательные аппараты будут заменяться перспективными авиационными комплексами. В частности, флот получит истребители МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

Ожидается, что обновится и парк ударных вертолетов. Стоящие на вооружении Ка-29 должны заменить новейшими боевыми разведывательно-ударными палубными вертолетами Ка-52К «Катран».

Кроме этого, для морской авиации ВМФ начнут разрабатывать беспилотники корабельного базирования. По словам Кожина, это одно из приоритетных направлений для ведущих конструкторских бюро, передает ТАСС.

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