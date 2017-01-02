ВМФ получит около 100 новых летательных аппаратов

Авиационный парк
Военно-морского флота России пополнится новыми летательными аппаратами. Об этом заявил командующий морской авиацией ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин.
Кожин уточнил, что нынешние летательные аппараты будут заменяться перспективными авиационными комплексами. В частности, флот получит истребители МиГ-29К и МиГ-29КУБ.
Ожидается, что обновится и парк ударных вертолетов. Стоящие на вооружении Ка-29 должны заменить новейшими боевыми разведывательно-ударными палубными вертолетами Ка-52К «Катран».
Кроме этого, для морской авиации ВМФ начнут разрабатывать беспилотники корабельного базирования. По словам Кожина, это одно из приоритетных направлений для ведущих конструкторских бюро, передает ТАСС.
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