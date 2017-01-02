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  • 02.01, 13:31

Скончался легендарный футболист и тренер Виктор Царёв

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  • Фото: Шеметов Максим / ТАСС
Скончался легендарный футболист и тренер Виктор Царёв

Скончался легендарный футболист и тренер Виктор Царёв

Скончался легендарный футболист и тренер Виктор Царёв
  • Фото: Шеметов Максим / ТАСС

    • Чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Царёв ушел из жизни 2 января в возрасте 85 лет.

    О кончине легендарного футболиста и тренера сообщило московское «Динамо», назвав Виктора Царёва одним из лучших защитников в истории клуба.




    В составе «Динамо» Виктор Царёв стал четырехкратным чемпионом СССР. В качестве капитана бело-голубых он провел 189 матчей с 1958-го по 1964 год, являясь лидером по этому показателю. В составе сборной СССР в 1960 году Царёв выиграл чемпионат Европы.

    После завершения карьеры игрока Царёв работал тренером, получив звание заслуженного тренера РСФСР.

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