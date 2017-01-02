Скончался легендарный футболист и тренер Виктор Царёв

Чемпион Европы по футболу 1960 года Виктор Царёв ушел из жизни 2 января в возрасте 85 лет.

Сегодня, 2 января, на 86 году жизни скончался Виктор Царёв — один из лучших защитников в истории #Динамо. Соболезнования родным и близким. — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) January 2, 2017

О кончине легендарного футболиста и тренера сообщило московское «Динамо», назвав Виктора Царёва одним из лучших защитников в истории клуба.В составе «Динамо» Виктор Царёв стал четырехкратным чемпионом СССР. В качестве капитана бело-голубых он провел 189 матчей с 1958-го по 1964 год, являясь лидером по этому показателю. В составе сборной СССР в 1960 году Царёв выиграл чемпионат Европы.После завершения карьеры игрока Царёв работал тренером, получив звание заслуженного тренера РСФСР.