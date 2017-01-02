Выяснением причин трагедии в Казахстане занялись следователи и комиссия

Выяснением причин обрушения части пятиэтажного дома в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана займется межведомственная комиссия. Возбуждено уголовное дело.
По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.
В результате ЧП погибли 9 человек, в том числе шестилетний ребенок и два младенца. Из-под завалов удалось спасти нескольких выживших. Сейчас пытаются вызволить еще двух человек — они подают признаки жизни. На месте работает тяжелая техника, к разбору обломков привлечены военные.
Всех жильцов дома эвакуировали, часть из них ночевала у родственников, остальных разместили в мечети и здании детского сада. Семьям погибших местные власти пообещали оказать материальную помощь.
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