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  • 02.01, 12:01
Выяснением причин трагедии в Казахстане занялись следователи и комиссия. Казахстан, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Выяснением причин трагедии в Казахстане занялись следователи и комиссия

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Выяснением причин трагедии в Казахстане занялись следователи и комиссия

Выяснением причин трагедии в Казахстане занялись следователи и комиссия

Выяснением причин трагедии в Казахстане занялись следователи и комиссия

    Выяснением причин обрушения части пятиэтажного дома в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана займется межведомственная комиссия. Возбуждено уголовное дело.

    В состав комиссии вошли специалисты управления государственного архитектурно-строительного контроля, департамента по чрезвычайным ситуациям и администрации Карагандинской области.

    По предварительной информации, причиной обрушения мог стать взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.

    В результате ЧП погибли 9 человек, в том числе шестилетний ребенок и два младенца. Из-под завалов удалось спасти нескольких выживших. Сейчас пытаются вызволить еще двух человек — они подают признаки жизни. На месте работает тяжелая техника, к разбору обломков привлечены военные.

    Всех жильцов дома эвакуировали, часть из них ночевала у родственников, остальных разместили в мечети и здании детского сада. Семьям погибших местные власти пообещали оказать материальную помощь.

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