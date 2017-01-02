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  • 02.01, 10:29
Выдающийся хореограф Юрий Григорович празднует 90-летие. балет, искусство, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Выдающийся хореограф Юрий Григорович празднует 90-летие

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Выдающийся хореограф Юрий Григорович празднует <nobr>90-летие</nobr>

Выдающийся хореограф Юрий Григорович празднует 90-летие

Выдающийся хореограф Юрий Григорович празднует <nobr>90-летие</nobr>

    Непререкаемому авторитету в мире балета Юрию Григоровичу 2 января исполняется 90 лет. Его легендарные постановки давно стали классикой русской школы, а открытые им звезды балета многие годы украшали и продолжают украшать сцены ведущих театров мира.

    Его называют гениальным хореографом со скверным характером. О жестких методах Григоровича до сих пор шепчутся и в родной Мариинке, и в Большом, и еще на десятках площадках по всему миру. Где только не рукоплескали его спектаклям, и только актеры знают, чего стоят эти овации — переломанные ноги, судьбы — все ради искусства.

    Мария Аллаш, балерина: «Его требовательность всегда оправданна, но Юрий Николаевич очень любит артистов и видит их индивидуальность. Поэтому, знаете, каждая репетиция с Юрием Николаевичем — это огромное счастье».

    Он кардинально изменил представление о классическом балете. Однако новаторские идеи Григоровича могли понять не все. Из-за этого он часто конфликтовал и с политиками, и с собственной труппой. В этом весь Григорович, говорят близкие хореографа. Он запросто может выгнать со сцены престарелую звезду, заменив ее никому не известным артистом.

    Николай Цискаридзе, артист балета: «Его спектакли составляют уникальную коллекцию действительно революционных балетов для своего времени, во многом опередивших эстетику и сформировавших эстетику дальнейших, ну так скажем, 50 лет».

    В начале 90-х на парижских гастролях Большого балетмейстер доверил выпускнику театральной школы Николаю Цискаридзе главную роль. Мастер уже тогда разглядел в субтильном юноше будущую звезду мировой сцены. С такой же легкостью он вырастил несколько поколений заслуженных и народных артистов. Про него так и говорят: он не просто отец русского балета, он и есть русский балет.

    Юрий Григорович, хореограф, Народный артист СССР: «У меня как-то так жизнь складывалась счастливо, что я никогда не делал то, что я не хочу. Я имею в виду творчество, естественно».

    И даже цензура не сломила великого хореографа. Его «Лебединое озеро» дважды правили. Сначала «судьям» не понравился трагичный финал пьесы, а потом и оптимистичная концовка показалась неподходящей. В итоге одно из главных творений мастера стало и вовсе символом политических изменений в стране. Постановку Григоровича крутили по всем телеканалам в дни путча 1991 года.

    Он поставил 21 спектакль, 30 лет руководил главным театром страны и, сменив московские подмостки на краснодарские, доказал, что и в провинции ничто не мешает стать хорошим танцором. Казалось бы, чем не финал великой карьеры. Но и тут неутомимый Григорович удивил всех, вернувшись в Большой. Он и по сей день полон энергии и творческих планов. Правда, на вопросы журналистов, о чем в канун юбилея может мечтать великий хореограф, он не думая отвечает: «Отдохнуть, честно говоря…»

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