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  • 02.01, 10:29
В Перми открылся самый большой ледовый городок в России. Новый год, Пермь, зима, лед, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Перми открылся самый большой ледовый городок в России

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В Перми открылся самый большой ледовый городок в России

В Перми открылся самый большой ледовый городок в России

В Перми открылся самый большой ледовый городок в России

    Пермским школьникам теперь есть чем заняться в новогодние каникулы: в городе открылся самый большой ледовый городок в России. Две тысячи кубометров льда и почти три тысячи метров гирлянд, исполинская горка и гигантский лабиринт — все, что нужно для праздничных выходных.

    На пермской эспланаде развернулось настоящее иллюминационное шоу. Сверкает все: елка, горки, ледовые скульптуры. И это не только заслуга строителей. Жители мегаполиса сами зажгли огни главного новогоднего городка.

    Тысячи жителей Перми собрались у елки, когда едва стемнело. У каждого с собой свой источник света: сотовые телефоны, фонарики, светодиодные браслеты. Сначала засияли они, а потом уже сотни метров гирлянд ледовой сказки. Флешмоб, который назвали «Волшебство света», проводился впервые.

    Новогодний городок в Перми стал самым большим в России. Его площадь — три с половиной гектара. А на ней 23 горки, 3 ловушки, лабиринт, длина ходов в котором больше 300 метров.

    Это не просто новогодний городок, это настоящий «Экосад». Ведь все, что сотворили здесь мастера ледовых скульптур, посвящено году экологии. Во главе композиции — фигура: руки, держащие шар. Он олицетворяет планету.

    Новогодний городок в Перми хоть и открылся, но еще не полностью готов, признаются организаторы. Здесь еще много свободного места, которое займут снежные фигуры. Их построят мастера из 14 стран мира в рамках международного конкурса.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ольги Зенковой.

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