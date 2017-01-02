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  • 02.01, 10:29
В Абхазии собрали небывалый урожай мандаринов. Абхазия, урожай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Абхазии собрали небывалый урожай мандаринов

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В Абхазии собрали небывалый урожай мандаринов

В Абхазии собрали небывалый урожай мандаринов

    В Абхазии завершается сбор главных новогодних фруктов — мандаринов. Экспортируют цитрусовые по-прежнему в основном в Россию. На абхазские мандарины у россиян созрели свои планы.

    Мандаринов в этот раз в Абхазии много. Урожай, говорят агрономы, лучший за многие годы. На сбор солнечного фрукта приезжают со всей России. Срезают, сортируют, упаковывают — все в ручную. За день работы можно заработать около пятисот рублей. Трудятся от зари до зари до первых морозов, которые приходят на побережье в конце декабря. Но погода вносит свои коррективы. В дождь собирать мандарины нельзя — в дороге они сгниют, а все последние недели сбора урожая в Абхазии то снег, то ливни.

    Те фрукты, что успели собрать, первым делом попадают на оптовый рынок на границе с Россией. Именно отсюда начинается путь абхазского мандарина на праздничный стол россиян.

    Жительница Сочи Мария варит варенье с самого детства — бабушка научила. Идею организовать сладкий семейный бизнес подсказали друзья. Постоянные клиенты появились почти сразу. Теперь у сочинцев на новогоднем столе не только сам оранжевый фрукт, но и варенье по бабушкиному рецепту.
    Из одного килограмма мандаринов получается шесть или даже семь банок варенья. Мандарин должен быть свежим, сочным и ароматным. Всем этим параметрам почти идеально отвечает абхазский мандарин.
    Традиционно в сезон мандаринов в новогоднем меню ресторанов в Сочи появляется дополнительная строка — блюда из мандаринов. В этом году в тренде — мандариновое мороженое.

    Скоро сезон мандаринов закончится и в Абхазии начнется сезон мимозы.

    Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Михайлова.

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