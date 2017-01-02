В Абхазии собрали небывалый урожай мандаринов

В Абхазии завершается сбор главных новогодних фруктов — мандаринов. Экспортируют цитрусовые
по-прежнему в основном в Россию. На абхазские мандарины у россиян созрели свои планы.
Те фрукты, что успели собрать, первым делом попадают на оптовый рынок на границе с Россией. Именно отсюда начинается путь абхазского мандарина на праздничный стол россиян.
Жительница Сочи Мария варит варенье с самого детства — бабушка научила. Идею организовать сладкий семейный бизнес подсказали друзья. Постоянные клиенты появились почти сразу. Теперь у сочинцев на новогоднем столе не только сам оранжевый фрукт, но и варенье по бабушкиному рецепту.
Из одного килограмма мандаринов получается шесть или даже семь банок варенья. Мандарин должен быть свежим, сочным и ароматным. Всем этим параметрам почти идеально отвечает абхазский мандарин.
Традиционно в сезон мандаринов в новогоднем меню ресторанов в Сочи появляется дополнительная строка — блюда из мандаринов. В этом году в тренде — мандариновое мороженое.
Скоро сезон мандаринов закончится и в Абхазии начнется сезон мимозы.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Андрея Михайлова.
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