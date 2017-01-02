В Приморье подростки перевернулись на родительской машине, один погиб

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Тернейском районе, где перевернулся автомобиль с подростками, которым управлял водитель без прав.
Сообщение пресс-службы МВД по региону: «Установлено, 19-летней водитель автомашины Honda Odyssey не справился с управлением, врезался в ограждение на улице Гидростроителей, после чего автомобиль перевернулся. В момент ДТП в салоне Honda помимо водителя находились четверо несовершеннолетних в возрасте 13 и 14 лет. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности».
В результате аварии 14-летний подросток скончался. Еще трое 13-летних пассажиров госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
В полиции установили, что находившийся за рулем молодой человек не проходил обучение вождению и не имел водительских прав. Автомобиль принадлежит отцу одного из подростков, пишет РИА Новости.
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