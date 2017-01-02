#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Возвращение Мухтара — 2
Возвращение Мухтара — 2 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.01, 08:57

В Приморье подростки перевернулись на родительской машине, один погиб

комментировать
В Приморье подростки перевернулись на родительской машине, один погиб

В Приморье подростки перевернулись на родительской машине, один погиб

В Приморье подростки перевернулись на родительской машине, один погиб
  • Фото: УМВД РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

    • Полиция проводит проверку по факту ДТП в Тернейском районе, где перевернулся автомобиль с подростками, которым управлял водитель без прав.

    В приморском поселке Пластун перевернулся автомобиль с детьми, которым управлял 19-летний водитель, не имеющий водительских прав.

    Сообщение пресс-службы МВД по региону: «Установлено, 19-летней водитель автомашины Honda Odyssey не справился с управлением, врезался в ограждение на улице Гидростроителей, после чего автомобиль перевернулся. В момент ДТП в салоне Honda помимо водителя находились четверо несовершеннолетних в возрасте 13 и 14 лет. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности».

    В результате аварии 14-летний подросток скончался. Еще трое 13-летних пассажиров госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

    В полиции установили, что находившийся за рулем молодой человек не проходил обучение вождению и не имел водительских прав. Автомобиль принадлежит отцу одного из подростков, пишет РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru