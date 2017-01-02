В Москве 2 января потеплеет до двух градусов

Синоптики предупреждают о гололеде на столичных дорогах в понедельник.ТАСС со ссылкой на информацию Росгидромета, в понедельник, 2 января, в столице температура поднимется до 2 градусов тепла, а в Подмосковье будет от минус 3 до плюс 2 градусов.
Ожидаются умеренные осадки: дождь и мокрый снег. На дорогах возможна гололедица. Ветер западный 3–8 метров в секунду, на Юге Подмосковья — с порывами до 15 метров в секунду.
Во вторник 3 декабря также ожидается снег. Температура опустится до минус 4–6 градусов. Водителям рекомендовано соблюдать осторожность на дорогах из-за гололеда.
Напомним, ранее в Гидрометцентре РФ предупредили о возможных резких температурных скачках в январе.
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