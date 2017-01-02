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  • 02.01, 07:27

В ДТП под Новосибирском 7 человек пострадали, 1 погиб

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В ДТП под Новосибирском 7 человек пострадали, 1 погиб

В ДТП под Новосибирском 7 человек пострадали, 1 погиб

При столкновении двух автомобилей в Новосибирской области пострадали семь человек, включая двоих детей. Пожилой мужчина погиб.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию пресс-служба ГУ МВД России по региону, авария произошла 76-м километре трассы К-17Р.

По предварительным данным, автомобиль LADA Kalina, которым управлял 77-летний водитель, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099.

В результате аварии пострадали водитель и пятеро пассажиров ВАЗ-21099, включая двоих пятилетних детей. Водитель LADA Kalina и его пассажирка также были госпитализированы. Мужчина позже скончался в больнице.

Ведется расследование.

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