В Майями неизвестные расстреляли 7 гостей новогодней вечеринки

В результате стрельбы во время вечеринки в штате Флорида ранения получили 7 человек, включая двоих подростков.Associated Press, стрельба произошла в одном из пригородов Майями (штат Флорида). Неизвестные лица открыли огонь из движущейся машины по людям, стоявшим рядом со входом в частный дом, где проходила новогодняя вечеринка.
Ранения получили 7 человек, включая двоих подростков. В настоящее время пострадавшие госпитализированы. По сведениям СМИ, один из подростков находится в критическом состоянии.
Полиция Майами ведет поиски лиц, причастных к преступлению.
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