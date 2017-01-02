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  • 02.01, 07:27

В Майями неизвестные расстреляли 7 гостей новогодней вечеринки

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В Майями неизвестные расстреляли 7 гостей новогодней вечеринки

В Майями неизвестные расстреляли 7 гостей новогодней вечеринки

В результате стрельбы во время вечеринки в штате Флорида ранения получили 7 человек, включая двоих подростков.

По сведениям Associated Press, стрельба произошла в одном из пригородов Майями (штат Флорида). Неизвестные лица открыли огонь из движущейся машины по людям, стоявшим рядом со входом в частный дом, где проходила новогодняя вечеринка.

Ранения получили 7 человек, включая двоих подростков. В настоящее время пострадавшие госпитализированы. По сведениям СМИ, один из подростков находится в критическом состоянии.

Полиция Майами ведет поиски лиц, причастных к преступлению.

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