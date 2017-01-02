В Казахстане возросло число жертв обрушения многоэтажного жилого дома

В МВД Казахстана сообщили, что в результате обрушения многоэтажного жилого дома погибли не менее 9 человек.ТАСС со ссылкой на информацию МВД республики. В числе погибших трое детей: двое 2016 года рождения и один 2010 года рождения, а также трое мужчин и трое женщин.
Ранее стало известно о двоих погибших. Еще два человека госпитализированы.
В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана сообщили, что к поисковой операции привлечены 280 человек, в том числе спасатели, сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи, частные предприниматели. Также задействована военная техника. Жильцы дома эвакуированы.
В штабе по ликвидации последствий аварии сообщили, что по предварительной версии, причиной обрушения мог стать взрыв котла отопления.
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