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  • 02.01, 07:27

В Казахстане возросло число жертв обрушения многоэтажного жилого дома

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В Казахстане возросло число жертв обрушения многоэтажного жилого дома

В Казахстане возросло число жертв обрушения многоэтажного жилого дома

В Казахстане возросло число жертв обрушения многоэтажного жилого дома
  • Фото: КЧС МВД РК

    • В МВД Казахстана сообщили, что в результате обрушения многоэтажного жилого дома погибли не менее 9 человек.

    В поселке Шахан Карагандинской области Казахстана всю ночь не прекращались поисково-спасательные работы на месте обрушения части жилого дома. Спасатели обнаружили под завалами тела девяти человек, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию МВД республики. В числе погибших трое детей: двое 2016 года рождения и один 2010 года рождения, а также трое мужчин и трое женщин.

    Ранее стало известно о двоих погибших. Еще два человека госпитализированы.

    В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана сообщили, что к поисковой операции привлечены 280 человек, в том числе спасатели, сотрудники полиции, бригады скорой медицинской помощи, частные предприниматели. Также задействована военная техника. Жильцы дома эвакуированы.

    В штабе по ликвидации последствий аварии сообщили, что по предварительной версии, причиной обрушения мог стать взрыв котла отопления.

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