#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Еда живая и мёртвая
Еда живая и мёртвая 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 02.01, 05:55
Тысячи японцев пришли поздравить семью императора с Новым годом. Новый год, Япония, монархи и августейшие особы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Тысячи японцев пришли поздравить семью императора с Новым годом

комментировать

Тысячи японцев пришли поздравить семью императора с Новым годом

Тысячи японцев пришли поздравить семью императора с Новым годом

    В Токио вновь для посетителей открылись ворота Императорского дворца. В этот день жители страны по традиции поздравляют императора страны с Новым годом.

    Тысячи японцев собрались сегодня у стен Императорского дворца в центре Токио, чтобы поздравить императора Акихито с Новым годом, увидеть монарха и его семью.

    Акихито, император Японии: «Я искренне рад, что встречаю этот год вместе с вами. Желаю, чтобы каждый из вас прожил этот год мирно. По случаю Нового года я молюсь о мире для нашей страны и людей по всему миру».

    По традиции, ворота Императорского дворца в центре Токио открываются для посетителей 2 раза в год: 23 декабря, когда отмечается день рождения императора, и 2 января, в честь празднования Нового года, напоминает ТАСС. В этот день император Акихито, императрица Митико, наследник престола принц Нарухито, а также другие члены императорской семьи выходят на балкон дворца пять раз, чтобы лично приветствовать подданных.

    Напомним, в августе Акихито решил покинуть престол и передать Хризантемовый трон сыну — наследному принцу Нарухито. Вопрос о передаче власти рассматривает специальная комиссия. Сложности вызваны тем, что японское законодательство не допускает отречения от престола. Решение Акихито объясняют тем, что императору все сложнее выполнять свои обязанности из-за проблем со здоровьем. В этом году администрация Императорского дворца даже не стала распространять 1 января традиционное поздравление Акихито, чтобы снять часть нагрузки с монарха.

    Новости по теме

    Новый год и Рождество

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru