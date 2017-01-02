Тысячи японцев пришли поздравить семью императора с Новым годом

В Токио вновь для посетителей открылись ворота Императорского дворца. В этот день жители страны по традиции поздравляют императора страны с Новым годом.
Акихито, император Японии: «Я искренне рад, что встречаю этот год вместе с вами. Желаю, чтобы каждый из вас прожил этот год мирно. По случаю Нового года я молюсь о мире для нашей страны и людей по всему миру».
По традиции, ворота Императорского дворца в центре Токио открываются для посетителей 2 раза в год: 23 декабря, когда отмечается день рождения императора, и 2 января, в честь празднования Нового года, напоминает ТАСС. В этот день император Акихито, императрица Митико, наследник престола принц Нарухито, а также другие члены императорской семьи выходят на балкон дворца пять раз, чтобы лично приветствовать подданных.
передать Хризантемовый трон сыну — наследному принцу Нарухито. Вопрос о передаче власти рассматривает специальная комиссия. Сложности вызваны тем, что японское законодательство не допускает отречения от престола. Решение Акихито объясняют тем, что императору все сложнее выполнять свои обязанности из-за проблем со здоровьем. В этом году администрация Императорского дворца даже не стала распространять 1 января традиционное поздравление Акихито, чтобы снять часть нагрузки с монарха.
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