В Дании задержали дочь подруги президента Южной Кореи Пак Кын Хе

Полиция Дании задержала дочь Чхве Сун Силь, подозреваемую в причастности к событиям, которые привели ко временной отставке главы Южной Кореи.Reuters, власти КНДР подозревают задержанную в Дании дочь Чхве Сун Силь в причастности к скандалу, который привел к импичменту президента Южной Кореи Пак Кын Хе.
Напомним, парламент Республики Корея проголосовал 9 декабря за импичмент Пак Кын Хе, после чего она была временно отстранена от должности. По конституции этой страны, вопрос об окончательной отставке должен быть решен в течение 6 месяцев.
подозреваемой в вымогательстве пожертвований у ряда крупных компаний. Скандал вокруг президента Южной Кореи разгорелся после известия о том, что Чхве Сун Силь также правила тексты выступлений президента Южной Кореи и обсуждала с ней вопросы, содержащие государственные тайны.
Комментарии