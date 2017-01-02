Сбившего насмерть женщину в Подмосковье инспектора уволили из ГИБДД

Инспектор ГИБДД, который в подмосковном Лотошино на пешеходном переходе насмерть сбил женщину, уволен из органов внутренних дел и задержан.ТАСС.
Татьяна Петрова, руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области: «Инспектор отдела ОГИБДД по Лотошинскому району уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Он задержан на 48 часов и в отношении него принято процессуальное решение. Также уволен заместитель начальника отдела ГИБДД».
ДТП произошло 31 января на улице Центральная в городе Лотошино. Сотрудник ГИБДД в свободное от службы время, управляя личным автомобилем, сбил женщину, переходившую улицу по пешеходному переходу. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте аварии.
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