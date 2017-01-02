В дни зимних каникул московские музеи примут посетителей бесплатно

Почти 90 московских музеев можно посетить бесплатно со 2 по 8 января.
Александр Кибовский, глава московского департамента культуры: «По традиции 87 музеев и выставочных залов будут работать бесплатно со 2 по 8 января».
Как сообщает ТАСС, в московских музеях ждут большого наплыва посетителей. Подготовлены и специальные новогодние программы во многих музеях, в том числе в Музее Москвы, в Центральном выставочном зале «Манеж», в Дарвиновском музее, музее-заповеднике «Коломенское» и музее космонавтики, и других. А в Московской усадьбе Деда Мороза будут проходить праздничные гулянья и игры на свежем воздухе.
Ранее сообщалось, что музеи Московской области также подготовили более 30 праздничных программ для детей и взрослых.
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