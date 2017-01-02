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  • 02.01, 02:53

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 650 машин

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Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 650 машин

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 650 машин

В МВД Франции сообщили о масштабах беспорядков в новогоднюю ночь.

Из заявления МВД Франции: «В этом году в очередной раз количество сожженных автомобилей в очередной раз показывает, что этот феномен, сколь бы неприемлемым он ни был, продолжает существовать. Было подожжено 650 машин».

В ведомстве уверяют, что эта неблагоприятная тенденция идет на спад, и что за последние 5 лет количество подожженных в новогоднюю ночь автомобилей сократилось на 20%, цитирует ТАСС.

Из заявления МВД Франции: «В течение ночи 454 человека были задержаны сотрудниками полиции и жандармерии. Из них 301 человек был временно помещен под стражу».

В МВД Франции сообщили, что к охране правопорядка в новогоднюю ночь в стране были привлечены свыше 100 тысяч полицейских, жандармов, пожарных и членов гражданских организаций.

Напомним, массовые поджоги автомобилей в новогоднюю ночь во Франции происходят уже не первый год.

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