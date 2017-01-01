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  • 01.01, 23:51

В убийстве журналиста из Ингушетии подозревают его соседа

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В убийстве журналиста из Ингушетии подозревают его соседа

В убийстве журналиста из Ингушетии подозревают его соседа

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства журналиста Амира Кокурхоева в Ингушетии.

Стали известны первые версии в расследовании убийства 27-летнего журналиста и телеведущего Амирхана Кокурхоева.

Сообщение пресс-службы СК РФ: «1 января 2017 года около 15 часов в Сунженскую центральную районную больницу №1 с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки был доставлен житель республики 27-летний Амирхан Кокурхоев, который, не приходя в сознание, скончался в хирургическом отделении».

В Следственном комитете сообщили также, что возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Как сообщает ТАСС, в совершении преступления подозревают соседа журналиста. Следователи предполагают, что конфликт произошел на бытовой почве. В настоящее время ведется розыск убийцы.

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