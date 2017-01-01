Радикалы с факелами устроили марш в честь Бандеры в Киеве

Факельное шествие по случаю
108-й годовщины со дня рождения лидера УНА-УНСО Степана Бандеры собрало около тысячи человек.
Возглавляют марш барабанщики. Кроме того, участники акции несут большие портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Также националисты несут баннеры с различными надписями, в том числе «Победим второй Хазарский каганат», «Наша религия — национализм! Наш пророк — Степан Бандера» и т.д.
Как сообщает УНИАН, за порядком на марше следят 700 правоохранителей. Серьезных нарушений порядка не допущено.
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