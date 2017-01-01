В Ингушетии от ножевого ранения погиб местный телеведущий

Журналист, телеведущий,
Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах региона, на телеведущего напал вооруженный ножом мужчина, проживающий по соседству. Журналист с ножевым ранением был доставлен в реанимацию, однако врачи не смогли спасти его жизнь.
пресс-секретарь администрации Сунженского района Ингушетии Амир Кокурхоев скончался в больнице от ножевого ранения.
По данным источника, убийство произошло в ходе ссоры на бытовой почве. Сейчас на месте преступления работает следственная группа. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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