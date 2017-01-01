Новая ЭРА: 2017-й принес перемены в жизнь автомобилистов

1-е января — традиционно день, когда в силу вступают и новые законы, нормы и правила.
Пока «ЭРА-ГЛОНАСС» только в новых машинах. Вероятно, потом установить такую штуку обяжут всех.
Также места в подземных гаражах и на специально оборудованных стоянках теперь превращаются в полноценную недвижимость. До сих пор купить можно было только долю в таком объекте, как стоянка. Теперь же конкретные квадратные метры. Речь не идет о том, что сейчас все дворы поделят и продадут. Речь именно о гаражах и стоянках.
Еще одна новость: у должников — каникулы, потому что у коллекторов переэкзаменовка. Все они должны стать профессионалами, до сих пор выбиванием денег из заемщиков занимался, по сути, кто попало. Теперь коллекторским агентствам предстоит собрать немало документов и зарегистрироваться в специальном реестре службы судебных приставов. Эксперты полагают, что в России останется около 2 тысяч таких фирм. Пока же специфическая работа с неплательщиками прописана в уставе 553 тысяч юридических лиц.
Подробнее о нововведениях — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.
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