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  • 01.01, 20:50
Новая ЭРА: 2017-й принес перемены в жизнь автомобилистов. ГЛОНАСС, автомобили, автомобильная промышленность. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Новая ЭРА: 2017-й принес перемены в жизнь автомобилистов

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Новая ЭРА: 2017-й принес перемены в жизнь автомобилистов

Новая ЭРА: <nobr>2017-й</nobr> принес перемены в жизнь автомобилистов

    1-е января — традиционно день, когда в силу вступают и новые законы, нормы и правила.

    «ЭРА-ГЛОНАСС» — устройство экстренного реагирования на аварии. Приемник-передатчик спутниковой связи теперь будет стоять в каждой новой машине. Это обязанность завода-изготовителя. На первый взгляд, забота о водителе, попавшем в беду. С другой стороны, ваш персональный гаишник, которого вы сами же и возите с собой. Глонасс ведь не только может подсказывать дорогу вам, он может и сообщать кому-то, где вы находитесь и с какой скоростью едете.

    Пока «ЭРА-ГЛОНАСС» только в новых машинах. Вероятно, потом установить такую штуку обяжут всех.

    Также места в подземных гаражах и на специально оборудованных стоянках теперь превращаются в полноценную недвижимость. До сих пор купить можно было только долю в таком объекте, как стоянка. Теперь же конкретные квадратные метры. Речь не идет о том, что сейчас все дворы поделят и продадут. Речь именно о гаражах и стоянках.

    Еще одна новость: у должников — каникулы, потому что у коллекторов переэкзаменовка. Все они должны стать профессионалами, до сих пор выбиванием денег из заемщиков занимался, по сути, кто попало. Теперь коллекторским агентствам предстоит собрать немало документов и зарегистрироваться в специальном реестре службы судебных приставов. Эксперты полагают, что в России останется около 2 тысяч таких фирм. Пока же специфическая работа с неплательщиками прописана в уставе 553 тысяч юридических лиц.

    Подробнее о нововведениях — в репортаже корреспондента НТВ Юрия Кучинского.

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