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  • 01.01, 20:49

Одномоторный самолет рухнул в лесах Иллинойса, есть погибшие

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Одномоторный самолет рухнул в лесах Иллинойса, есть погибшие

Одномоторный самолет рухнул в лесах Иллинойса, есть погибшие

Одномоторный самолет Piper PA28 потерпел крушение на юге американского штата Иллинойс. Авиакатастрофа произошла в канун Нового года.

Жертвами крушения стали четыре человека, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что самолет рухнул около 20:15 субботы (05:15 мск) в лесистой местности.

По словам следователя округа Джонсон Дэвида Рокуэлла, погибшими оказались двое мужчин и двое женщин, находившихся на борту.

Обстоятельства и причины крушения пока не установлены. Расследованием катастрофы занимаются специалисты Федерального управления гражданской авиации США и Совета по безопасности на транспорте.

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