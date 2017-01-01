Одномоторный самолет рухнул в лесах Иллинойса, есть погибшие

Одномоторный самолет Piper PA28 потерпел крушение на юге американского штата Иллинойс. Авиакатастрофа произошла в канун Нового года.Associated Press со ссылкой на местные власти.
Сообщается, что самолет рухнул около 20:15 субботы (05:15 мск) в лесистой местности.
По словам следователя округа Джонсон Дэвида Рокуэлла, погибшими оказались двое мужчин и двое женщин, находившихся на борту.
Обстоятельства и причины крушения пока не установлены. Расследованием катастрофы занимаются специалисты Федерального управления гражданской авиации США и Совета по безопасности на транспорте.
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