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  • 01.01, 19:19

Злоумышленник устроил стрельбу в стамбульской мечети

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Злоумышленник устроил стрельбу в стамбульской мечети

Злоумышленник устроил стрельбу в стамбульской мечети

Злоумышленник устроил стрельбу в стамбульской мечети
  • Фото @HasanSari7 /twitter.com

    • Мужчина начал стрелять из дробовика по прихожанам одной из мечети в Стамбуле.

    Атака произошла во время службы.

    В результате были ранены два человека. Злоумышленник, бросив свое оружие, скрылся, сообщает Habertürk.

    Сейчас место ЧП оцеплено стражами порядка. Причина нападения выясняется.

    Напомним, в новогоднюю ночь теракт произошел в ночном клубе Reina, который находится в историческом районе Стамбула. Там террорист устроил стрельбу по посетителям, а потом скрылся. Жертвами атаки стали 39 человек, в том числе 16 иностранцев. Еще 69 человек получили ранения. Злоумышленник с места ЧП скрылся.

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